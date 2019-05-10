Дочь чиновника Минобороны отличилась безумной выходкой на 9 мая: видео

В сети распространили видео, где дочь чиновника Министерства обороны Украины разбрасывает цветы с места чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Запись разместила на своей странице в Instagram Ника Краснопольская. Ночью 9 мая у памятника погибшим в ВОВ одна из девушек со словами "Оля, все к твоим ногам" бросила букет в сторону подруги. Пользователей сети данное видео очень возмутило.

"Кто-то в этот день празднует, у кого - траур, но вот это просто выходит за любые рамки нормального человека. Что будет дальше? Взимание естественных потребностей на могилах?", - написали в ресурсе.

Как удалось выяснить журналистам ТСН, отец девушки работает в Минобороны - заместителем начальника отдела департамента. А мать девушки работает в Министерстве здравоохранения, сама Ника работала фармацевтом в аптеке. Видео со своей страницы она уже удалила.



Как сообщал "Апостроф", в Купянске Харьковской области неизвестные осквернили памятник погибшим воинам АТО.