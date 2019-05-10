RU   UA   EN  

пятница, 10 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 мая

19:17
Зеленский выставил жесткое требование Верховной Раде: опубликовано видео
19:08
Россия - Норвегия 5-2: видео матча ЧМ по хоккею
19:00
Мир сходит с ума: Могилевская удивила украинцев эротическими фото и видео
18:55
Дипломат рассказал о подготовке Путина к переговорам с Зеленским
18:48
Дочь чиновника Минобороны отличилась безумной выходкой на 9 мая: видео
18:20
В сети появилось видео смертельной аварии с военными в Киеве
18:20
Стало известно, сколько заработал Starbucks на киноляпе "Игры престолов" с чашкой кофе
18:01
Под Киевом ветеран АТО подорвал себя на гранате: опубликованы фото
17:55
В Верховной Раде предложили дату инаугурации Зеленского
17:40
Адвокат рассказал, как "поймать" Россию на лжи по делу украинских моряков
17:29
Война идет технологичная: наемник Путина рассказал об оружии ВСУ на Донбассе
17:22
В США спустя 34 года наши убийцу известного голливудского режиссера
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дочь чиновника Минобороны отличилась безумной выходкой на 9 мая: видео

пятница, 10 мая 2019, 18:48
переглянути новину українською

В сети распространили видео, где дочь чиновника Министерства обороны Украины разбрасывает цветы с места чествования памяти жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Запись разместила на своей странице в Instagram Ника Краснопольская. Ночью 9 мая у памятника погибшим в ВОВ одна из девушек со словами "Оля, все к твоим ногам" бросила букет в сторону подруги. Пользователей сети данное видео очень возмутило.

"Кто-то в этот день празднует, у кого - траур, но вот это просто выходит за любые рамки нормального человека. Что будет дальше? Взимание естественных потребностей на могилах?", - написали в ресурсе.

Как удалось выяснить журналистам ТСН, отец девушки работает в Минобороны - заместителем начальника отдела департамента. А мать девушки работает в Министерстве здравоохранения, сама Ника работала фармацевтом в аптеке. Видео со своей страницы она уже удалила.

Как сообщал "Апостроф", в Купянске Харьковской области неизвестные осквернили памятник погибшим воинам АТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: