В Кропивницком произошел странный инцидент с женщиной в озере: опубликовано видео

Из озера в Кропивницком патрульная полиция вытащила женщину, которая купалась в одежде.

Об этом сообщают в сюжете ТСН.

На странный инцидент обратили внимание прохожие. Люди пытались позвать женщину, попросив ее выйти из воды. Однако на просьбы очевидцев она не отзывалась. На место инцидента вызвали правоохранителей.

Полицейским пришлось заходить в воду, чтобы вывести купающуюся женщину на сушу. Также возле берега правоохранители обнаружили сумку с документами и личными вещами спасенной.

"Мотивы такого странного открытия купального сезона, когда на улице 12 градусов, жительница Кропивницкого объяснить не смогла", - говорится в сюжете.

Медики диагностировали у 44-летней женщины переохлаждение и госпитализировали ее в больницу.

В сети пользователи предположили, что она могла находится под действием наркотических веществ.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили странный инцидент: в Святошинском районе на бульваре Ромена Роллана увидели автомобиль Volkswagen, который на высокой скорости ехал по пешеходной зоне, а на его крыше сидел мужчина и бил ногами по капоту авто.