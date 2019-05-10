RU   UA   EN  

суббота, 11 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 мая

23:57
На чем люди будут высаживаться на Луну: появилось видео космического аппарата
23:48
На Донбассе ликвидировали 26-летнего боевика по кличке "Ежик": опубликованы фото
23:34
Написать донос: в сети показали развлечение для детей России
23:15
США - Словакия 1-4: видео матча чемпионата мира по хоккею
22:47
Стало известно о наглом ограблении ветерана СБУ в магазине Киева
22:27
​Гройсман заявил о минимизировании долга для скорейшего развития Украины
22:10
В Кропивницком произошел странный инцидент с женщиной в озере: опубликовано видео
21:54
Рыба или рыбий жир: Супрун развеяла миф о пользе популярной добавки
21:28
Турист в египетском отеле: Порошенко ответил на высказывание Зеленского
21:11
Дочь Доренко обратилась в полицию из-за смерти отца: подробности
20:36
Трибунал по захваченным украинским морякам: адвокат объяснил, как это поможет
20:12
Путин забросил десять шайб в хоккейном матче: опубликовано видео
Все новости

В Кропивницком произошел странный инцидент с женщиной в озере: опубликовано видео

пятница, 10 мая 2019, 22:10
переглянути новину українською

Из озера в Кропивницком патрульная полиция вытащила женщину, которая купалась в одежде.

Об этом сообщают в сюжете ТСН.

На странный инцидент обратили внимание прохожие. Люди пытались позвать женщину, попросив ее выйти из воды. Однако на просьбы очевидцев она не отзывалась. На место инцидента вызвали правоохранителей.

Полицейским пришлось заходить в воду, чтобы вывести купающуюся женщину на сушу. Также возле берега правоохранители обнаружили сумку с документами и личными вещами спасенной.

"Мотивы такого странного открытия купального сезона, когда на улице 12 градусов, жительница Кропивницкого объяснить не смогла", - говорится в сюжете.

Медики диагностировали у 44-летней женщины переохлаждение и госпитализировали ее в больницу.

В сети пользователи предположили, что она могла находится под действием наркотических веществ.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили странный инцидент: в Святошинском районе на бульваре Ромена Роллана увидели автомобиль Volkswagen, который на высокой скорости ехал по пешеходной зоне, а на его крыше сидел мужчина и бил ногами по капоту авто.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: