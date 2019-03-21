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Если в озере нет воды: в сети высмеяли очередную беду у фанатов "крымнаша"

четверг, 21 марта 2019, 19:06

В сети показали фото пересохшего озера в оккупированном Крыму.

Снимки, взятые из крымских соцсетей, опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Кто знает, что случилось с Орлиновским озером (искусственное водохранилище)? Почему нет воды?", - пишут местные жители.

"Оно высохло. Его высохли", - прокомментировала пост блогер.

По мнению комментаторов, озеро стало жертвой "украинских диверсантов", которые "выпили" всю воду.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Как сообщал "Апостроф",‏ ранее в оккупированном Крыму предприятие "Вода Крыма" попросило местных жителей бережно и рационально относиться к потреблению воды.

Также жителям Крыма передали "ободряющий привет" из России.

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