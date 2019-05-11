Маленькая девочка погибла страшной смертью под Одессой: фото с места ЧП

Под Одессой произошла смертельная трагедия с участием 2-летней девочки, которая заживо сгорела в салоне автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Как рассказал 27-летний отец девочки, утром он вместе с дочерью ездил на автомобиле по делам. Вернувшись домой, он вышел с ребенком из машины, сам пошел в дом, а девочка осталась во дворе без присмотра взрослых. Когда через несколько минут отец выглянул в окно, во дворе дочери не было. Тогда он вышел из дома и увидел сначала дым в салоне автомобиля, а открыв дверь - пламя на пассажирском сиденье. Там же он обнаружил и бездыханное тело дочери", - поделились деталями трагедии в полиции.

Мужчина тут же понес малышку в дом и пытался привести ее в чувство. Но все его усилия оказались напрасными. Девочка умерла.

Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Правоохранителям еще предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб ребенок.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой 8-летний мальчик умер во время несложной операции.