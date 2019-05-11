Скандал с медпомощью: военный советник Зеленского поддержал обращение к Порошенко

Глава Датской международной благотворительной организации Global Medical Aid Ханс-Фредерик Диденсборг обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой начать расследование против советника украинского лидера Юрия Бирюкова.

Об этом говорится в документе, опубликованном военным советником Владимира Зеленского Иваном Апаршиным.

В своем обращении Диденсборг отмечает, что ему неизвестно, куда делся гуманитарный груз, который был направлен в Украину на сумму 20 миллионов.

"Могу сделать вывод, что медикаменты и медицинское оборудование не были переданы на благо пациентов, как было запланировано, а были использованы для личного обогащения Бирюкова Юрия", - написал он.

Как сообщил Диденсборг, с 2015 года ему обещали показать документы, которые бы подтвердили, что гуманитарный груз был передан по назначению. Но когда бумаги были переданы Диденсборгу, они не имели никакой ценности, так как были без подписей, печатей и информации о медицинских препаратах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в начале 2019 года военнослужащие военной части 3078 Национальной гвардии, которая находится в Киеве, совершили сделку, в рамках которой было совершено хищение 500 000 гривен из бюджета.