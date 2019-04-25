Появились новые факты хищения денег для армии в Киеве: что известно

В начале 2019 года военнослужащие военной части 3078 Национальной гвардии, которая находится в Киеве, совершили сделку, в рамках которой было совершено хищение 500 000 гривен из бюджета.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет УНН.

Как отмечается, военных подозревают в закупке продуктов питания по завышенным ценам.

Сейчас против военных возбуждено дело, которым занимается Государственное бюро расследований.

Известно, что ранее в апреле суд в Киеве позволил военной прокуратуре арестовать документацию по закупке питания, изъятую во время обысков в военной части.

Как сообщал "Апостроф", накануне стало известно, что в НАБУ прошли обыски по делу о разворовывании в Минобороны.

Ранее также стало известно, что топ-менеджеры киевской стройфирмы воровали деньги для армии.