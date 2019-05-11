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Украинские бойцы испытали новейшее вооружение из США: опубликовано видео

суббота, 11 мая 2019, 09:11
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Национальная гвардия Украины получила современный американский гранатомет PSRL-1, который способен поражать цель на расстоянии до 2 тысяч метров.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

"Противотанковый истребитель, поражающий бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра", - говорят специалисты по вооружению.

Также известно, что Нацгвардия сейчас имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США, позволяет повысить огневую мощь подразделений гвардии. Сегодня уже разработана программа обучения личного состава и методику эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

Как сообщал "Апостроф", на базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода начиная с 2020-го года будут модернизировать самолеты марки МиГ с участием иностранных партнеров.

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