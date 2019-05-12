Экс-командир ООС рассказал, сколько кадровых офицеров Путина находится на Донбассе

На оккупированном Донбассе сегодня находится 35 тысяч российских военных, в Крыму - 40 тысяч.

Об этом сообщил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает ТСН.

"На Донбассе россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечной действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще насчитывается от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 000 российских граждан (это еще к выдаче паспортов), а остальные личного состава - местные жители", - отметил он.

По его словам, "командиров" так называемых "1-го или 2-го армейских корпусов" никогда не показывают, потому что на эти должности назначены кадровых российских генералов.

"Относительно того, они воспринимают свое предназначение в ОРДЛО как наказание или повышение, то среди кадровых офицеров РФ мнения разнятся. Высший руководящий состав, генералы, понимают, что движения фронта не будет, поэтому они спокойно сидят на своих должностях. А среди младшего офицерского состав - не очень хорошие настроения", - подытожил Наев.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, какую военную технику продемонстрировали российские вооруженные силы во время парада на 9 мая.