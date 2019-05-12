Названы имена украинских военных, раненых в боях на Донбассе 11 мая

За сутки субботы, 11 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих - Вячеслав Гостроух и Даниил Тесленко.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Первый из них получил ранения в районе позиции ВСУ возле Авдеевки, когда боевики начали обстрел из стрелкового оружия. Уже прикрывая свое отступление, враг усилил обстрел, в результате чего Вячеслав получил ранения. Ему оказали неотложную помощь и организовали эвакуацию. На данный момент угрозы для жизни военнослужащего нет.

Второй боец, Даниил Тесленко, получил ранения в районе Золотого-4. В свою очередь, он заметил выдвижение вражеской пехоты и открыл огонь по противнику, заставив его отступить. Для прикрытия отступления противник усилил обстрел взводного опорного пункта. Изменяя позицию, Даниил получил ранения. Ему немедленно оказали помощь и эвакуировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики понесли на Донбассе тяжелые потери.