​Порошенко повысил в звании одиозного прокурора-коррупционера

12 мая президент Украины Петр Порошенко присвоил скандальному одесском прокурору Олегу Жученко звание генерал-лейтенант.

Об этом написала в Facebook одесская активистка Алина Подолянка.

"Эта бубочка 33ьох летний генерал-лейтенант Олег Демьянович Жученко. Главный прокурор самой коррумпированной области в Украине. Области, в который зашкаливает бандитизм. Области, в которой было совершено наибольшее количество покушений на общественных деятелей, расследование которых вполне саботируется. Так вот этого мальчика за 3 года в должности главным прокурором в Одессе повысили в звании 4 раза (!!) на 9 мая этому винницком мальчику Порошенко дал очередное звание генерал-лейтенанта. Через полгода станет генерал-полковником, через год станет генералом Армии", - написала активистка.

По ее словам, Жученко три года назад пришел на должность главного прокурора Одесской области майором.

"Не завидуйте. Посмотрите как Петр поседел, а Олежка возмужал. Юрий Луценко, все идет как нужно?", - подытожила Подолянка свой пост обращением к генпрокурору.

Как сообщал "Апостроф", 12 мая президент Украины Петр Порошенко присвоил первому заместителю руководителя Службы безопасности Украины Павлу Демчине генерал-полковник.