Появились фото с похорон бойца ВСУ "Скифа", погибшего от пули российского наемника на Донбассе

11 мая в Северодонецке Луганской области провели в последний путь украинского военнослужащего Сергея Дрогина "Скифа".

Об этом сообщает aphareus в Twitter, публикуя соответствующие фото.

"В субботу, 11 мая, в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиним (позывной Скиф), погибшим 7 мая в районе пгт Южное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. Вечная память героям!", - говорится в сообщении.

Известно, что Сергей Дрогин 1986 года рождения. Он был жителем Северодонецка Луганской области и служил в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.