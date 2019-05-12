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Появились фото с похорон бойца ВСУ "Скифа", погибшего от пули российского наемника на Донбассе

воскресенье, 12 мая 2019, 22:23
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11 мая в Северодонецке Луганской области провели в последний путь украинского военнослужащего Сергея Дрогина "Скифа".

Об этом сообщает aphareus в Twitter, публикуя соответствующие фото.

"В субботу, 11 мая, в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиним (позывной Скиф), погибшим 7 мая в районе пгт Южное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. Вечная память героям!", - говорится в сообщении.

Известно, что Сергей Дрогин 1986 года рождения. Он был жителем Северодонецка Луганской области и служил в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

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