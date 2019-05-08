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На Донбассе погиб 33-летний боец ВСУ с позывным "Скиф": опубликованы фото

среда, 08 мая 2019, 08:26
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7 мая на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб защитник Украины Сергей Дрогин с позывным "Скиф".

Как сообщила в Facebook волонтер Юлия Толмачева, погибший украинский военный 1986 года рождения был жителем Северодонецка Луганской области и служил в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

"Серега, ты останешься в нашей памяти. Безумно обидно и больно, что ты так рано ушел на небеса... Спи спокойно Герой! Вечная память тебе Скиф", - написала она.

В течение суток 7 мая в результате обстрелов боевиков были ранены еще трое украинских военных. По данным разведки, ответным огнем были уничтожены трое оккупантов, еще двое – ранены. Кроме того, украинские силовики уничтожили две боевые машины пехоты противника.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна фамилия украинского бойца из-под Херсона, погибшего на Донбассе.

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