В Днепре воры взорвали парикмахерскую ради банкомата: фото с места ЧП

В понедельник ночью, 13 мая, в Днепре неизвестные подорвали банкомат ПриватБанка, а вместе с ним парикмахерскую.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 03:15 по адресу улица Передовая, 530. У охранной службы "Безпека-комплекс" сработала сигнализация и они выехали на место происшествия. Там охранники увидели, что неизвестные подорвали банкомат, который находился на входе в парикмахерскую. Также от взрыва пострадало и само здание. На место вызвали полицию и взрывотехников.

"В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Как рассказали владельцы учреждения, предварительно, не пострадало ничего из техники или других вещей. Также от взрыва разбилось окно здания. Из-за инцидента парикмахерская временно прекратит работать", - говорится в сообщении.

Также на место прибыли полиция и взрывотехники. Отмечают, что взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге. По предварительным данным, грабители подорвали этот банкомат, запустив трубу с газом, а сами сбежали. Все подробности происшествия выясняют правоохранители. Известно, что деньги злоумышленникам унести не удалось.

Как сообщал "Апостроф", в селе Малая Даниловка Харьковской области грабители взорвали банкомат и украли из него кассеты с деньгами.