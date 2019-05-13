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В школе под Житомиром распылили неизвестный газ: есть пострадавшие

понедельник, 13 мая 2019, 17:37
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В понедельник, 13 мая, в Коростышеве (Житомирская область) произошло серьезное ЧП с распылением неизвестного газа в школьном туалете, из-за чего в больницу попали 13 детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"На третьем этаже, кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения", - сообщили в полиции.

Учеником, который распылил газ, оказался 13-летний ученик 8-го класса. В полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", которая предполагает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее десятки школьников в Черкассах попали в больницу после отравления.

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