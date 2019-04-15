Десятки школьников в Черкассах попали в больницу после отравления: фото и видео

В одной из черкасских школ в результате отправления неизвестным веществом в больницу попало 38 детей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 апреля на сайте Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Всего пострадали 75 учеников школы №1. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, еще 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.

В свою очередь региональные СМИ сообщают, что в школе распылили слезоточивый газ из баллончиков. У детей вдруг начались симптомы раздражения горла, после чего на место вызвали медиков.

Все помещение школы уже проветрили, обучение в гимназии продолжается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харьковской области подростки изнасиловали 6-летнего мальчика с инвалидностью.