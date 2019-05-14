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Задержан экс-командующий Нацгвардии Украины: все подробности

вторник, 14 мая 2019, 16:29
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Во вторник, 14 мая, задержали экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении 81 миллионом гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Так, бывший командующий Нацгвардии задержан по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81 640 000 гривен.

Действия Аллерова квалифицированы по части 5 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой, или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Также вместе с ним задержан и генеральный директор компании-застройщика и оценщика. Решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении и избрание им меры предосторожности.

Следствие установило, что в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская"). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Как сообщал "Апостроф", в депортации ряда граждан Грузии из Украины в 2017 году причастен глава Нацгвардии Юрий Аллеров.

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