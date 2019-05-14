В Нацгвардии проходят обыски: журналисты узнали о подозрении экс-главе НГУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в домах Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелоупмент" по делу о строительстве жилья военным.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обыски по делу о строительстве жилья для Нацгвардии", - сообщил источник.

В целом по делу проводится около 20 обысков. Известно также, что обыскивают также депутата и скандального застройщика Максима Микитася.

По информации THE NEWSROOM, антикоррупционные органы готовят подозрение недавно уволенному руководителю Нацгвардии Юрию Аллерову.

Подозрение готовится по ст.191 (присвоение, растрата имущества, в т. ч с использованием служебного положения). Общий ущерб бюджету от возможных махинаций с жильем для военных данный момент оценивается в 81 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", в начале 2019 года военнослужащие военной части 3078 Национальной гвардии, которые находится в Киеве, совершили сделку, в рамках которой было совершено хищение 500 000 гривен из бюджета.