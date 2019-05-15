В Харькове наказали фаната России: опубликовано видео

В Харькове активисты словили фаната "русского мира" и наказали его.

Об этом сообщают в группе "Свитанок" в соцсети Facebook.

Парня заметили на жилом массиве Салтовка в Харькове. Молодой человек разгуливал по улицам города в куртке в цвет российского флага и с надписью "Россия" на английском. Его поймали, а куртку порвали.

"Так Салтовка встречает вату. Пусть горят ватные задницы", - написали в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ровно на улице Соборная человек в футболке с надписями провокационного характера, спровоцировал драку с мужчиной, который сделал ему замечание.

Напомним, что в Днепре жительница города вызвала такси "Десяточка", водитель которого оказался фанатом России.