В Ровно агрессивный фанат России устроил драку с водителем: опубликованы фото

В субботу, 20 апреля, в Ровно, на улице Соборная человек в футболке с надписями провокационного характера, спровоцировал драку с мужчиной, который сделал ему замечание.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполициии области.

Согласно сообщению, 31-летний уроженец Донецкой области вышел на проезжую часть в футболке "From Russia with love" и принялся препятствовать движению авто. С собой у него была телескопическая дубинка.

Один из водителей вышел из авто и сделал тому замечание, после чего между ними возникла драка.

На место прибыл патруль полиции, который сразу же задержал провокатора. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В данный момент решается вопрос о правовой квалификации нарушения с целью вынесения провокатору акта подозрения.

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