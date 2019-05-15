Задержание экс-главы Нацгвардии Украины: названа сумма залога

15 мая экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова ознакомили с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщают УНН.

Аллерова подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Отмечают, что сумма залога составляет 11 миллионов гривен.

"Ознакомили подозреваемого (бывшего командующего Национальной гвардии Украины - ред.) Юрия Аллерова с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Завтра утром будут подавать в Соломенский районный суд Киева, мы просим залог в 11 миллионов гривен", - сказали журналистам в пресс-службе САП.

Напомним, 14 мая бывшего командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова задержали с подозрением в завладении 81 миллионом гривен. Также вместе с ним задержан и генеральный директор компании-застройщика и оценщика, который, по подозрению прокуратуры, замешан в коррупционной схеме.

Как сообщал "Апостроф", Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в домах Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд девелоупмент" по делу о строительстве жилья военным.