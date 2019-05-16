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В ГПУ озвучили новые детали захвата бизнеса погибшего участника АТО

четверг, 16 мая 2019, 20:53
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Прокуратура Ивано-Франковской области во время досудебного рассмотрения дела о рейдерском захвате агрокомплекса "Росава-К" погибшего на Донбассе в 2014 году американца украинского происхождения Марка Паславского установила, что группа лиц организовала подделку документов, чтобы противоправно завладеть его имуществом.

Об этом в Facebook сообщила спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

По ее информации, сейчас прокуратура объявила подозрения трем лицам, среди которых депутат Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Виталий Карлюк.

Расследование продолжается.

Как известно, погибшему гражданину США принадлежало 97,21% уставного капитала общества.

Как сообщал "Апостроф", ранее Марка Паславского опознали на фото, сделанных во время протестов на Майдане зимой 2013-2014 годов.

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