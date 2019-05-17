Под Киевом две фуры попали в жуткое ДТП с переворотом: опубликованы фото

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков, которые перевернулись, и Volvo, из-за чего пострадал один из водителей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, публикуя фото с места ЧП.

"Ужасное ДТП произошло на Житомирской трассе, в Киевской области. Возле с. Бузовая столкнулись две фуры DAF. Один из грузовиков перевернулся. Помогали бойцы ГСЧС. Водителя Volvo забрали в больницу", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть обломки фур. Зрелище выглядит очень нелицеприятно. Складывается ощущение, будто на трассе находятся не автомобили, а куча металлолома.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 14 мая в Киевской области произошло страшное ДТП с участием двух транспортных средств.