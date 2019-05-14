Людей вырезали из обломков авто: фото и видео момента жуткой аварии под Киевом

Во вторник, 14 мая, в Киевской области произошло страшное ДТП с участием двух транспортных средств.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился в пгт Чабаны под Киевом. Там одна машина влетела в грузовик. По предварительным данным, в аварии пострадали люди, их вырезали из авто спасатели.

На месте работали правоохранители, спасатели и медики. Причины и детали аварии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 12 мая, в Киеве произошло жесткое ДТП с участием двух автомобилей, а в одном из авто находился ребенок.

Напомним, на улице Берковецкой в столице, возле ТЦ "Лавина", столкнулись два автомобиля. Машины получили серьезные механические повреждения, но обошлось без пострадавших.