Под Запорожьем фура смяла авто в "лепешку": фото, видео и данные о погибших в аварии

В пятницу, 17 мая, под Запорожьем автомобиль Toyota Camry вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик, в результате чего двое человек погибли.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"Установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry, выехала на встречную полосу движения, и совершил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом-цистерной Stokota, под управлением мужчины, 1958 года рождения", - сообщают в ведомстве.

В результате аварии 31-летняя водитель автомобиля Toyota и пассажир, личность которого на данный момент устанавливается, погибли на месте происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и маршрутное такси. В результате ДТП погибли шесть человек, из которых пять - несовершеннолетние.