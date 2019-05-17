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Прокуратура поймала банду коррупционеров во главе с топ-чиновником: фото

пятница, 17 мая 2019, 17:22
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17 мая была задержана группа чиновников во главе с Председателем государственной службы занятости Украины Валерием Ярошенко за получение "откатов" при строительстве объектов социального назначения.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен", - написал Луценко.

Как сообщал "Апостроф", специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению в коррупции против народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко.

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