Прокуратура поймала банду коррупционеров во главе с топ-чиновником: фото

17 мая была задержана группа чиновников во главе с Председателем государственной службы занятости Украины Валерием Ярошенко за получение "откатов" при строительстве объектов социального назначения.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен", - написал Луценко.

Как сообщал "Апостроф", специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению в коррупции против народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко.