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Против нардепа-антикоррупционера открыли дело за взятки

четверг, 16 мая 2019, 16:42
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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению в коррупции против народного депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Основанием для открытия дела послужили публикации в СМИ о том, что Сергей Лещенко якобы купил элитную квартиру в центре столицы. Журналисты отметили, что деньги на квартиру он получил "неправомерным путем".

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимого общественного мнения в медиапространстве", – заявили в САП.

Прокуроры зарегистрировали уголовное производство с квалификацией по ч.4 ст.368 УК Украины – получение взятки.

Народный депутат уже был вызван на допрос по делу.

В то же время сам Лещенко назвал происходящее "трагифарсом" и заявил о подаче иска на САП о защите чести и достоинства.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат Трампа сделал громкое заявление о врагах в команде Зеленского, отказавшись от поездки в Украину. Среди них был назван народный депутат Сергей Лещенко.

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