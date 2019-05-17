Сети разгневало видео разгрома подростками маршрутки в Харькове

На улицах Харькова группа пьяных подростков разгромила маршрутное такси.

На видео, опубликованное в сети, видно, как двое неадекватных молодых парней бьют по стеклам, отрывают "дворники" и номера маршрутки.

Едва не досталось и водителю, который пытался остановить дебоширов. В конце ролика видно, как один из прохожих набрасывается на хулиганов с кулаками, но затем съемка прекратилась.

"Пьяные малолетки начали буянить в салоне маршрутки. Пассажиры и водитель их высадили, но те так и не успокоились. На видео - как они громят маршрутку. Полиции удалось задержать только одного негодяя. Остальные - скрылись", - написал в Facebook мэр Харькова Кернес.

В полиции начали расследование.

Тем временем в сети раскритиковали действия подростков и расхвалили мужчину, который единственный попытался вмешаться в ситуацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Бурчак Запорожской области погибли двое несовершеннолетних мальчиков, один из которых хотел сделать эффектный снимок возле оросительного канала.