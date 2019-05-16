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В Запорожье дети погибли страшной смертью ради селфи: подробности трагедии

четверг, 16 мая 2019, 23:57
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В селе Бурчак Запорожской области погибли двое несовершеннолетних мальчиков, один из которых хотел сделать эффектный снимок возле оросительного канала.

Как сообщает "Обозреватель", 13-летний школьник во время селфи упал в воду, после чего его друг бросился к нему на выручку. К сожалению, оба ребенка утонули.

Всего на канал пришли шестеро подростков.

"13-летний Толик стал на краю и начал себя фотографировать. В какой-то момент он поскользнулся и упал в воду. Берег канала уложен бетонными плитами и, по всей видимости, мальчик ударился о них головой. Рядом находился его друг Саша Литвиненко. Он бросился на помощь к Толику, но спасти не смог", – рассказали местные жители.

Погибших мальчиков затянуло в трубу, которая соединяет оросительные каналы между собой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 мая под Одессой в бассейне утонул 6-летний мальчик.

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