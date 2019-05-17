В Одессе посреди дня произошло дерзкое ограбление на миллионы гривен

В Одессе днем 16 мая на улице Аэропортовской возле гипермаркета Metro двое преступников отобрали у мужчины пакет, в котором находилась крупная сумма.

Об этом сообщает местное издание "КЕКС" со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в пакете находилось 174 тысячи долларов США (более 4,5 миллионов гривен). Забрав деньги, грабители скрылись с места преступления на мопеде по Овидиопольской дороге.

В 6 часов вечера в Одессе полицией был введен план "Перехват".

В прошлом году одесская полиция поймала преступников-"дальнобойщиков", ограбивших водителя фуры.

Как сообщал "Апостроф", в 2016 году в Киеве у мужчины украли сумку с 7 миллионами гривен, которые он собирался положить в банк. На машину, в которой сидел человек с сумкой, напали трое бандитов в масках. Выбив стекла, они пригрозили пистолетом и забрали деньги.