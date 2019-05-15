Сделано в Украине: появились фото уникальных разработок для боевой авиации

В Украине на киевском научно-производственном предприятии "Авиационные системы Украины" проходит активная разработка новых парашютных грузовых систем для самолетов ВСУ.

Об этом сообщает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

Предприятие работает не только на внутренний рынок, но и на экспорт. В частности, обширные поставки крупных систем (девять куполов, каждый площадью в 350 квадратных метров) планируются в одну из стран азиатского региона.

"Чтобы понять масштабы производства этой системы - в СССР был только один завод, который мог производить такие объемы. Этот заказ рассчитан на несколько лет. Таким образом, перед нашим предприятием стоит новый вызов по созданию уникального производства, которого никогда не существовало в Украине. Но мы с энтузиазмом относимся к таким серьезным испытаниям и с удовольствием вкладываем в этот проект много ресурсов и усилий", – говорит директор компании Егор Коваленко.

"Что касается ВВС Украины, то на днях начнутся испытания сразу двух систем - ПТК-10 и ПТК-29 на МиГ-29 и Су-27, это две основные ключевые машины наших ВВС. Следующий этап будет летом - ПТК-6 и ПТК-25 на Су-24 и Су-25 соответственно", – добавляет Згурец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Конкурсе оборонных технологий в Киеве представят ноу-хау украинской армии: спутники, пневмопушку и лазеры для лечения.