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Боевики обстреляли жилые дома на Донбассе: опубликованы фото

суббота, 18 мая 2019, 17:32
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Фото: ООС\Facebook

В субботу, 18 мая, боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 в Луганской области.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела.

"Установлено, что около семи утра вооруженными формированиями РФ по направлению Первомайска осуществлено обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

В частности, по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне.

"Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели", - говорится в сообщении.

В то же время во время обстрела были повреждены и соседние дома, где были зафиксированы выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных постройках, еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

Кроме того, на месте обстрела по третьему адресу зафиксировано шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики обстреляли дома мирных жителей в Марьинке.

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