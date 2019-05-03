Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей: фото

3 мая ранним утром боевики из минометов обстреляли населенный пункт Марьинка в Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, минометный обстрел начался сегодня в 05.30.

В результате обстрела повреждения получили шесть домов и два автомобиля, пострадавших среди населения нет.

В частности, под обстрел попали жилые дома по улице Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко. Здесь осколками были повреждены окна, фасады домов, заборы и сельскохозяйственные помещения.

Факт квалифицирован по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 мая боевики российско-оккупационной армии 15 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив трех защитников.