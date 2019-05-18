​Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе: фото

15 мая вследствие болезни умер боевик ЛНР из подразделения "Призрак" Олег Кучумов по кличке "Звезда".

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"15.05.19 пополнилась очередным бойцом Кучумов "Звезда" Олег из Талдом Московской области, болезнь. "Призрак" 2 АК (о)", - говорится в сообщении.

Из сообщений "братьев по оружию" в соцсетях следует, что Кучумов умер в день своего рождения.

Известно, что боевик "Звезда" числился в списках базы "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", 13 мая на востоке Украины на одного боевика стало меньше. По одной из версий, скончался сторонник пророссийских оккупантов Анатолий Пономарев по кличке "Змей" из-за проблем с сердцем. По другой версии, "Змей" погиб в результате неосторожного обращения с оружием.