На Донбассе "200 бригаду" пополнил воин Путина по кличке "Змей": фото

13 мая на востоке Украины на одного боевика стало меньше.

Как сообщает в Twitter пользователь Necro Mancer, здесь скончался сторонник пророссийских оккупантов Анатолий Пономарев по кличке "Змей".

Судя по опубликованным скриншотам из социальных сетей, боевик скончался из-за проблем с сердцем. По другой версии, "Змей" погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Также здесь представлен "документ" Пономарева. В нем указано, что боевик родился 29 марта 1975 года в Казахстане. Проживал он в Саратове (Россия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети была опубликована запись интервью матери российского наемника из Ростовской области, убитого в ходе столкновений с военнослужащими ВСУ на Донбассе.