​Украинские военные испытают современную ракетную технику для ВСУ: опубликованы фото

Ракетный комплекс "Нептун" и модернизированная реактивная система "Ольха", которые были созданы в тесной кооперации предприятий кластера высокоточного вооружения и боеприпасов ГК "Укроборонпром", пройдет очередной этап испытаний.

Об этом сообщается на сайте компании.

Очередные испытания пройдут в конце мая на одном из полигонов в Одесской области. Во время пусков будет проверено соответствие нового высокоточного вооружения заявленным тактико-техническим характеристикам, в частности дальности полета и точности поражения целей.

В огневых испытаниях примет участие ракетный комплекс "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км. Во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель.

Известно, что ракетный комплекс "Нептун", в состав которого входит универсальная самоходная пусковая установка, транспортная машина для перевозки ракет, транспортно-заряжающая машина и командно-штабной модуль, должен стать основой мобильной системы береговой обороны Украины.

Также во время испытаний будет протестировано работу "Ольхи-М" - модернизированного варианта "Ольха", который имеет более высокую дальность полета в 130 км и повышенную точность. "Ольха-М" оснащена новой системой управления, навигационным оборудованием, и системой управления пусками. Все это позволяет значительно повысить боевую эффективность этой высокоточного оружия.

Как сообщал "Апостроф", 16 мая "Старокраматорский машиностроительный завод" представил 125-мм нарезную танковую пушку собственного производства.