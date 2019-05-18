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В аэропорту Львова произошел серьезный инцидент с самолетом из Турции: фото

суббота, 18 мая 2019, 22:32
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Фото: соцсети

В субботу, 18 мая в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого произошла экстренная посадка самолета из Турции.

Об этом сообщает издание Varta 1.

"В 14:45 в аэропорту "Львов" совершил аварийное приземление самолет из Анталии. Есть информация, что произошла розргерметизация салона", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что аварийную посадку совершил рейс BKV2170 Анталия-Львов, Boeing 737-400 UR-CQX.

Как сообщили изданию очевидцы ЧП, "в результате экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал".

На данный момент сведений о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом серьезном ЧП с самолетом в России. В частности, речь идет о борте, который следовал из Кипра в Самару.

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