Было плохое предчувствие: стало известно о новом серьезном ЧП с самолетом в России

В России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара.

Об этом сообщают росСМИ.

"У самолета отказала топливная система. Хотели сажать, где получится, но дотянули до Краснодара. Сели хорошо, но все седые. Спустя 5-6 часов нас посадили в этот же самолёт, который отремонтировали. Сейчас уже приземлились в Самаре", – рассказал один из пассажиров рейса.

По его словам, многие пассажиры в итоге все-таки запаниковали и, видимо, поехали на поезде или поменяли билеты: после вылета из Краснодара в салоне были пустые места. Как рассказала еще одна пассажирка, самолет прилетел в Ларнаку с небольшим опозданием. И у пассажиров было плохое предчувствие.

"При нас выгрузили народ и багаж, через 15 минут нас уже сажали. Проверок никаких не было, колеса фотографировали и что-то в кабине пошуршали. Летели нормально, но самолет издавал странные звуки. Потом объявили, что входим в зону турбулентности. Потом начали объявлять, что мы совершим "экстренную посадку, хоть где-то". Думали в Сочи, но сели в Краснодаре. Нас не встретил сотрудник аэропорта. Четыре часа ждали представителя компании, без воды и еды, так как в самолете нас не покормили", - рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее с самолетом правительства России произошло ЧП в небе над Лаосом.