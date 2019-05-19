Пленных украинских моряков в России изолировали от адвокатов

Администрация СИЗО "Лефортово" препятствует доступу адвокатов к военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил 19 мая в Twitter адвокат Николай Полозов.

"Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация, при которой крайне затруднен доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. Относительно военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции", - написал он.

Полозов опубликовал пост адвоката Анастасии Георгиевской, которая в пятницу не смогла попасть к своему подзащитному, украинскому моряку Владимиру Терещенко, поскольку в этот день в СИЗО пропускали только следователей.

"Это не только нарушения "прав адвокатов" (Федеральная палата адвокатов Российской Федерации ау???) но и вопиющее нарушение права на защиту", - отметила Георгиевская.

"С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят (СИЗО Лефортово следствие не видят здесь нарушение, странно, да?), Телефонные звонки ему запрещены, свидание тоже - я считаю, что уже 3 недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado", - написала адвокат.

Как сообщал "Апостроф", адвокат военнопленных в России украинских моряков Николай Полозов заявил, что решение Международного трибунала по морскому праву поможет их освободить.