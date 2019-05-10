Трибунал по захваченным украинским морякам: адвокат объяснил, как это поможет

Адвокат военнопленных в России украинских моряков Николай Полозов заявил, что решение Международного трибунала по морскому праву поможет их освободить.

Об этом он рассказал в комментарии "Апострофу".

После слушаний Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге в деле украинских моряков Полозов рассказал, как повлияет их решение на судьбу захваченных украинцев.

"Трибунал прежде всего решает вопрос о применении временных мер, в частности, освобождения захваченных кораблей, членов экипажей", - сказал Полозов и добавил, что также после оглашения решения будут ясны экономические и политические последствия для России.

По словам Полозова, решение Международного трибунала огласят 25 мая. На вопрос журналиста о шансах по освобождению моряков после этого, он ответил, что решение будет иметь непосредственное значение для захваченных РФ украинцев.

"Россия не будет сразу выполнять решение трибунала, но это существенно приблизит вопрос освобождения захваченных моряков", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат Илья Новиков рассказал о лжи представителей России на трибунале по делу о захвате в Азовском море украинских кораблей.