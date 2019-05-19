Под Львовом женщина зверски избила молотком девочку-сироту: видео

Во Львовской области женщина проломала череп и издевалась над 10-летней девочкой сиротой из-за якобы конфликта с ее дочерью.

Об этом сообщает ТСН.

Женщина заманила ребенка в квартиру и жестоко избивала молотком и табуретом. Девочка от боли и шока потеряла сознание. Неадекватная женщина связала школьницу скотчем и оставила на всю ночь одну. Освободила ее только под утро. Малышка пошла домой, но не смогла дойти и остановилась на площади города. Там ее в крови увидели очевидцы и вызвали скорую медицинскую помощь.

10-летнюю Аню после инцидента госпитализировали - она попала в реанимацию. Ребенка медики прооперировали, так как у нее диагностировали переломы нескольких костей черепа. От сильных ударов головной мозг не пострадал, но девочка очень напугана.

"Скорее всего это были какие-то металлические предметы, потому что после ударов были вдавленные переломы. Один из них был с раздробленными костями", - рассказал врач.

Бабушка Ани сейчас находится в больнице около внучки. Она поделилась, что та девочка, мама которой побила Аню, живет с ними в одном дворе, они общались.

Подозреваемая в происшествии 27-летняя женщина была ранее судима за убийство отчима. Лишь три месяца назад она вышла с мест заключения. С журналистами женщина общаться отказалась.

Полиция открыла криминальное производство по двум статьям: нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное лишение свободы несовершеннолетней. Нападавшая находится в СИЗО и ждет решение об избрании ей меры наказания.

Как сообщал "Апостроф", в поселке Чернобай Черкасской области одноклассники жестоко избили третьеклассника Давида Лавриненко, ребенок впал в кому.