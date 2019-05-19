​В больнице Днепра умер раненный на Донбассе украинский боец: фото

19 мая в днепровской больнице имени И. Мечникова умер боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, который получил тяжелое ранение на Донбассе.

О смерти военнослужащего в Facebook сообщила общественная организация "Учасники бойових дій АТО Солонянського району".

Прощание с Андреем Федоровым состоится завтра, 20 мая, в 13:00 по адресу: пгт Соленое, ул. Зинченко, 17/3.

Андрей Николаевич Федоров родился в 1980 году, жил в поселке городского типа Соленое Днепропетровской области, служил в 93-й отдельной бригаде. Получил сверхтяжелое ранение в районе Авдеевки Донецкой области и в критическом состоянии был санавиацией доставлен в Днепр.

Как сообщал "Апостроф", сегодня, 19 мая, в Ивано-Франковске попрощались с погибшим на Донбассе бойцом бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" прапорщиком Василием Джусом.