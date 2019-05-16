RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 мая

21:59
На Донбассе 16 мая погиб украинский военный: названо имя
21:28
В Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем: фото
21:25
"Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны
20:53
В ГПУ озвучили новые детали захвата бизнеса погибшего участника АТО
20:40
Сборная Украины понесла серьезнейшую потерю перед стартом чемпионата мира
20:26
Почему Зеленскому выгодно разогнать Раду: озвучены три причины
20:01
Бывший тренер "Динамо" может возглавить один из самых титулованных клубов Турции
19:56
В центре Киева срочно эвакуировали жилой дом: что произошло
19:39
Сторожук в Голландии сообщил о завершении дела против хакеров, укравших $100 млн
19:25
Портников объяснил, как Украина может превратиться в Беларусь
19:25
Канада - Франция - 5-2: видео матча ЧМ по хоккею
19:10
Лето с дождями: синоптик рассказала, кому не повезет с погодой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе 16 мая погиб украинский военный: названо имя

четверг, 16 мая 2019, 21:59
переглянути новину українською

16 мая на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" прапорщик Джус Василий Богданович.

Об этом говорится на странице воздушного командования "Запад" в Facebook.

Отмечается, что защитник Украины 1974 года рождения погиб в результате минометного обстрела боевых позиций на Приазовье.

"Во время ведения двустороннего боя от полученного ранения погиб на месте. Военнослужащие Воздушных Сил и вся Украина скучают за собратом. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Знакомые погибшего также пишут, что он погиб в результате попадания осколка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно имя погибшего во вторник, 14 мая, на Донбассе военнослужащего ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: