На Донбассе 16 мая погиб украинский военный: названо имя

16 мая на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" прапорщик Джус Василий Богданович.

Об этом говорится на странице воздушного командования "Запад" в Facebook.

Отмечается, что защитник Украины 1974 года рождения погиб в результате минометного обстрела боевых позиций на Приазовье.

"Во время ведения двустороннего боя от полученного ранения погиб на месте. Военнослужащие Воздушных Сил и вся Украина скучают за собратом. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Знакомые погибшего также пишут, что он погиб в результате попадания осколка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно имя погибшего во вторник, 14 мая, на Донбассе военнослужащего ВСУ.