На Донбассе произошло смертельное ДТП с участием детей: подробности и фото

Поздним вечером в воскресенье, 19 мая, на железнодорожной станции Брусино (Лиманский район, Донецкая область) произошло ДТП, в котором двое человек погибли и двое детей оказались в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии погибли 43-летний мужчина и 31-летняя женщина.

Также пострадали двое детей 5 и 10 лет. Их госпитализировли в реанимационное отделение Лиманской городской больницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе лихач устроил смертельное ДТП на пешеходном переходе.

Также на Донбассе сильно пьяная женщина устроила серьезное ДТП с детьми.