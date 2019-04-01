На Донбассе сильно пьяная женщина устроила серьезное ДТП с детьми: опубликованы фото

В воскресенье, 31 марта, в оккупированной Горловке нетрезвая женщина-водитель врезалась в электроопору: пострадало 6 человек, в том числе дети.

Об этом сообщается в Telegram канале "В Макеевке – В Донецке – Новости".

Как пишет так называемый "мэр" Горловки Иван Приходько, пострадало 3 взрослых и 3 детей. Кроме того, по его словам, водитель была сильно пьяна.

"Водитель 1,48 промилле (в 5 раз выше максимально допустимого уровня спирта в крови). Так что не блейте тут, что все там ЗОЖ. Воскресенье, отдыхали… Еcть маccа cвидетелей, o тoм, что вoдитель былa пьянa! Тоpмoзнoй путь дo cтoлкновения c oпoрoй сocтaвлял 45-50 м", – отмечает Приходько.

Также по его словам, пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии и будут перемещены в больницы Донецка с помощью санитарной авиации. В отличие от них, водитель почти не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 марта в Оболонском районе Киева произошла ужасная авария, в которой пострадали пять человек, двое из которых - дети.