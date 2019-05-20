В Донецке покончил с собой глава "госпредприятия"

В так называемой ДНР покончил жизнь самоубийством директор "государственного предприятия" "ЮМЗ" Александр Петрушечкин.

Об этом сообщается в Telegram-канале КараулЪ.

"Застрелился из пистолета своего охранника. В предсмертной записке написал, чтобы в его смерти никого не винили. Мотивы не ясны. Очевидно, что нервозность и неопределенность в производственной сфере региона стали определенной каплей в сосуд терпения Петрушечкина, но вряд ли последней и определяющей, чтобы заставить решиться на такой шаг", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", утром 13 мая в прессе появилась информация, что на Донбассе в начале месяца убили сына экс-заммэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР.