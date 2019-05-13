На Донбассе выстрелом в висок убит сын одного из главарей ДНР: подробности

На Донбассе был убит сын экс-заммэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР.

Об этом сообщает местный ресурс Gorlovka.ua.

Евгения Алипова убили выстрелом в висок у себя в квартире в начале мая этого года. Похоронили боевика в Донецке.

Евгений - сын Александра Алипова, исполняющего обязанности "руководителя республиканской службы по тарифам ДНР", а до этого работавшего заместителем мэра Горловки. До 2014 года Евгений Алипов был генеральным директором оптового рынка "Господар", а чем занимался с 2014 года - неизвестно.

Соболезнование Алипову высказал мэр Горловки от ДНР Иван Приходько.

Отмечают, что Александр Алипов до оккупации Донбасса российскими боевиками занимал должность первого заместителя Министра ЖКХ, а затем стал заместителем мэра Горловки. После оккупации города в 2014 году перешел на службу в так называемую ДНР. Сам он уроженец Горловки, но проживает в Донецке.

В 2016 году против него было выдвинуто обвинение. Прокуратура подозревала "заместителя министра ДНР" Александра Алипова в краже газа на 162 млн. гривен. Он, в свою очередь, был готов общаться с украинским правосудием по "Скайпу" и говорил, что не прячется ни от кого, а живет и работает в Донецке. По версии следствия, он занимался махинациями начиная с апреля 2010 года.

Как сообщал "Апостроф", с середины апреля украинские военнослужащие сумели ликвидировать троих боевиков, которые позже были идентифицированы волонтерами.