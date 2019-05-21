В Харькове устроили кровавую расправу над известным активистом: фото и видео

Во вторник утром, 21 мая, возле своего дома избили активиста "Национального Корпуса", лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игоря Блохина.

Об этом сообщает ХС | Харьков в Telegram, публикуя фото и видео активиста после избиения.

Сам активист связывает нападение на него со своей деятельностью в рамках инициативной группы. Отметим, что это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка "Барабашово".

Так, совсем недавно, 8 мая, было совершено нападение на Сергея Линькова, который так же отстаивает права предпринимателей рынка "Барабашово". В обоих случаях мужчин избивали кастетами по голове.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Нацкорпус" заявил о жестоком избиении его активистов полицией в Полтаве.