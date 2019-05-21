RU   UA   EN  

вторник, 21 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 мая

15:22
В Харькове устроили кровавую расправу над известным активистом: фото и видео
15:13
Один из лидеров Шахтера может пропустить игру с Динамо
15:10
Активисты нашли след подготовки заказного убийства экс-депутатом Киевсовета
15:09
В "Оппозиционном блоке" призвали президента Зеленского снять блокаду с Донбасса
15:03
Дожди в Украине будут до конца мая, но есть хитрость: важная деталь от синоптиков
14:59
Что происходит с гривной: фото обменника Киева
14:47
В ГП "Энергорынок" сообщили о готовности 1 июля запустить рынок электроэнергии
14:45
Зеленский пояснил, чем Рада "заслужила" досрочный роспуск
14:44
Тимошенко призвала сменить избирательный закон и ключевых чиновников до роспуска Рады
14:28
В Сирии заявили о новых "грузах 200" у войск Путина
14:15
​Что предложил Зеленский депутатам Рады: видео и все подробности
14:13
В СМИ призвали внедрить на украинской железной дороге частную тягу
Все новости

В Харькове устроили кровавую расправу над известным активистом: фото и видео

вторник, 21 мая 2019, 15:22
переглянути новину українською

Во вторник утром, 21 мая, возле своего дома избили активиста "Национального Корпуса", лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игоря Блохина.

Об этом сообщает ХС | Харьков в Telegram, публикуя фото и видео активиста после избиения.

Сам активист связывает нападение на него со своей деятельностью в рамках инициативной группы. Отметим, что это не первое избиение активистов, отстаивающих права предпринимателей рынка "Барабашово".

Так, совсем недавно, 8 мая, было совершено нападение на Сергея Линькова, который так же отстаивает права предпринимателей рынка "Барабашово". В обоих случаях мужчин избивали кастетами по голове.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Нацкорпус" заявил о жестоком избиении его активистов полицией в Полтаве.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: