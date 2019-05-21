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​В Украине гигантский смерч вырывал деревья и крыши домов: впечатляющие фото и видео

вторник, 21 мая 2019, 13:12
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Вчера, 20 мая, около 20:00 на Буковине (Черновицкая область) в ряде сел пронесся смерч.

Об этом сообщает Инстаграм-сообщество Каменка-сити.

Согласно сообщению, деревня Каменка стала эпицентром мощного смерча, который сорвал крыши с домов. Жители выложили в сеть видео, на котором видно, как селом идет настоящий смерч. Мощный ураган за несколько минут сорвал с домов крыши и вырывал деревья с корнем.

"Западные регионы Украины страдают от непогоди - затопленные города и села, реки выходят из берегов, посевы, огороды в воде, света нет во многих населенных пунктах. Села Прутской зоны Новоселицкого района под угрозой подтопления!!! В пределах села Большого Кучурова река Дерелуй вышла из берегов и наделала много бед. Вчера вечером населенных пунктов Каменка, Сучевены, Кучка Глыбоцкого района пронесся настоящий смерч, которой сорвал крыши домов, градом побиты посевы, повалены деревья!!! Многие обесточены населенных пунктов! Людям нужна помощь!!! Правительство как никогда должно работать именно сейчас!!! Оперативное руководство и вмешательство сейчас нужно, как никогда!!! Прошу областную исполнительную власть Черновицкой области действовать!!!", - написал нардеп Григорий Тимиш в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в Ивано-Франковской области из-за сильных ливней затоплены ряд населенных пунктов.

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