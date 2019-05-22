​Почему восемь украинских бойцов попали в плен к боевикам: появилась первая версия

Причиной попадания украинских военнослужащих в плен к боевикам на Донбассе могла стать обыкновенная потеря ориентировки в местности.

Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов, передает издание ДС.

"В ходе войны на Донбассе именно такие случаи не редкость. Причем с обеих сторон — как правило, большая часть как боевиков, так и наших военнослужащих не местные, поэтому при отсутствии вменяемых карт часто, что называется, "блудили"", - считает эксперт.

Он навел в пример события 26 июля 2015 г., когда украинские пограничники на пропускном пункте "Березовое" задержали армейский грузовик, груженный боеприпасами. Причем из двух задержанных один оказался кадровым военным Вооруженных сил Российской Федерации в звании майора, а второй — местным боевиком. На этом же блокпосту буквально через месяц был задержан российский "доброволец" из Якутии, который ехал из Донецка в Новоазовск для дальнейшего выезда в Россию, но заблудился.

"Из более свежих случаев стоит вспомнить вообще эпические события 27 июля 2018 г., когда на наш блокпост заехала целая группа в состоянии алкогольного опьянения. При этом они спутали его с собственным контрольно-пропускным пунктом", - вспоминает Жирохов.

Он также упомянул о двух случаях с бойцами ВСУ: первый 5 апреля 2016 г. когда двое военных по ошибке заехали на армейском грузовике ЗИЛ-131 на блокпост боевиков в районе Майорска (под Горловкой), второй - 27 декабря 2016 г., когда двое военнослужащих случайно заехали на территорию боевиков в районе КПВВ "Золотое".

"Однако сегодняшний случай реально выбивается из общего порядка. Ведь по сравнению с 2015 г., во-первых, полностью изменились подходы к оборудованию блокпостов и вообще прифронтовых дорог. Кроме того, именно на волновахском направлении наши блокпосты переносились несколько раз - ближе к линии разграничения. Последний раз - буквально в августе 2018 г.

То есть реально "пропустить поворот" там довольно сложно - слишком уж близко находится оккупированная территория. Кроме того, трафик гражданского населения там достаточно большой, чтобы вот так просто взять и перепутать направления", - убежден военный эксперт.

По его словам, как правило, такие случаи "блужданий" происходят только в одном случае: когда бойцы уже достаточно долго находятся на фронте, появляется такое себе чувство, что "ничего произойти не может", что "все вокруг известно и опыта не занимать".

Поэтому военнослужащие действуют более расслабленно, не ощущая реальной опасности для себя, и как итог — вот такие неприятные случаи.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая в зоне проведения ООС пропал украинский военнослужащий, позже его тело было обнаружено в морге одного из городов на оккупированной части Донбасса.