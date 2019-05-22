​Почему восемь украинских бойцов попали в плен к боевикам: появилась первая версия

Причиной попадания украинских военнослужащих в плен к боевикам на Донбассе могла стать обыкновенная потеря ориентировки в местности.
Такое мнение выразил военный эксперт Михаил Жирохов, передает издание ДС.
"В ходе войны на Донбассе именно такие случаи не редкость. Причем с обеих сторон — как правило, большая часть как боевиков, так и наших военнослужащих не местные, поэтому при отсутствии вменяемых карт часто, что называется, "блудили"", - считает эксперт.
Он навел в пример события 26 июля
"Из более свежих случаев стоит вспомнить вообще эпические события 27 июля
Он также упомянул о двух случаях с бойцами ВСУ: первый 5 апреля
"Однако сегодняшний случай реально выбивается из общего порядка. Ведь по сравнению с
То есть реально "пропустить поворот" там довольно сложно - слишком уж близко находится оккупированная территория. Кроме того, трафик гражданского населения там достаточно большой, чтобы вот так просто взять и перепутать направления", - убежден военный эксперт.
По его словам, как правило, такие случаи "блужданий" происходят только в одном случае: когда бойцы уже достаточно долго находятся на фронте, появляется такое себе чувство, что "ничего произойти не может", что "все вокруг известно и опыта не занимать".
Поэтому военнослужащие действуют более расслабленно, не ощущая реальной опасности для себя, и как итог — вот такие неприятные случаи.
Как сообщал "Апостроф", в начале мая в зоне проведения ООС пропал украинский военнослужащий, позже его тело было обнаружено в морге одного из городов на оккупированной части Донбасса.