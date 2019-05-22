Много бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе: первые подробности

Утром 22 мая группа из восьми украинских военнослужащих попала в плен боевиков на Донбассе.

Об этом сообщается в Facebook Операции Объединенных сил.

Согласно предварительной информации, восемь военнослужащих ВСУ из состава ОС, двигаясь на грузовом авто в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

В данный момент командование ОС принимает меры для поиска и возвращения военнослужащих.

Военная прокуратура внесла сведения относительно захвата военных в единый государственный реестр досудебных расследований и начала следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая в зоне проведения ООС пропал украинский военнослужащий, позже его тело было обнаружено в морге одного из городов на оккупированной части Донбасса.